«Люди выбежали из соседних домов»: москвичка — о взрыве газового баллона на крыше автобуса

На севере Москвы произошел взрыв газового баллона на крыше автобуса. Очевидица взрыва Мария рассказала «Газете.Ru», что у водителя пострадали глаза и лицо. По ее словам, мужчину вытащил из салона водитель проезжавшей мимо машины.

«Взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек, аж уши заложило. Пострадавших нет, кроме водителя. Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо. Службы приехали очень быстро: случился взрыв, через минуту мы подошли посмотреть, что случилось, у автобуса уже стояло несколько карет скорой помощи, спасательная служба и ДПС. В течение пары минут уже все подъехали. Паника была среди населения, выбежали люди даже из соседних домов. Мы подошли ближе с подругой, когда уже все были на улице, и оцепляли территорию», — сказала она.

2 июля на Ижорском проезде на севере Москвы на крыше автобуса взорвался газовый баллон. По данным Дептранса и ГИБДД, пострадали водитель и один из пассажиров. В сообщении департамента говорится, что «водитель услышал хлопок и остановил автобус».

«Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ» — производителем техники», — указано в публикации.

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