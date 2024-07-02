Баллон от взорвавшегося в Москве автобуса отлетел к жилым домам и попал на видео

Газовый баллон, который взорвался на крыше автобуса в Москве, отлетел в жилой двор. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Баллон, взорвавшийся на крыше автобуса на севере Москвы, отбросило в жилой двор», — говорится в публикации.

При этом, по данным канала, среди пассажиров есть один пострадавший. Однако до этого столичный Дептранс сообщил, что травмы получил только водитель транспорта.

2 июля в Москве на крыше автобуса, который работает на метане, взорвался баллон. Инцидент произошел около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а. Баллон взорвался на автобусе «ЛиАЗ 6213.71». Его выпускает завод «ЛиАЗ», входящий в »Группу ГАЗ». В результате взрыва перекрыли проезд по Ижорскому проезду.

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