Стало известно о пострадавших из-за взрыва баллона на автобусе в Москве

В Москве в результате взрыва баллона на крыше автобуса пострадал только водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет, водителю автобуса оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед взрывом водитель услышал хлопок, после чего остановил транспорт у остановки. Причины произошедшего установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с производителем -— Ликинским автобусным заводом («ЛиАЗ»), который входит в »Группу ГАЗ». Модель автобуса — «ЛиАЗ 6213.71».

Инцидент произошел около 12:30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а.

До этого стало известно, что в Москве на крыше автобуса, который работает на метане, взорвался баллон. В результате водитель получил тяжелые травмы. После взрыва емкость из-под газа отлетела в соседний двор.

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