На видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса

На Украине поймали двух уклонистов, которых попытались вывезти в обшивке микроавтобуса вместе с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает Государственная пограничная служба страны в своем Telegram-канале.

«Житель Закарпатья решил переправить через границу одновременно и сигареты, и людей <...> С двух мужчин он взял $30 тыс. Также он спрятал 20 тыс. пачек сигарет в обшивку грузового отсека», — говорится в публикации.

Однако перевезти контрабанду через границу не удалось. В отношении уклонистов был составлен административный протокол, а водителю грозит уголовная ответственность.

До этого два комбайна и «КамАЗ» в районе села Головчино в Белгородской области подверглись атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они использовали FPV-дрон. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В результате взрыва у трех машин повреждены стекла, у одного комбайна посечен радиатор, у второго — кабина.

Ранее в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.