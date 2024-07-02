В Госдуме одобрили идею лишать водительских прав за скрытые госномера

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил идею лишать водителей удостоверения за езду на авто со скрытыми номерами и рекомендовал палате парламента принять законопроект в I чтении. Об этом говорится в заключении комитета.

«По мнению комитета, представленные изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях положительно повлияют на обеспечение безопасности дорожного движения, в связи с чем концепция законопроекта поддерживается», — заявили в ГД.

Для вступления законопроекта в силу необходимо будет внести изменения в КоАП РФ.

24 мая правительство России представило в Государственную думу законопроект, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей. В пояснительной записке говорится, что он касается специальных устройств, способных мешать идентификации регистрационных номеров машин. В случае нарушения водителям грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфискация таких устройств.

Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

Ранее россиянам рассказали, как получить 50 тысяч рублей за пустую коробку от машинки.