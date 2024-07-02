Названы четыре главных недостатка седана Kia Rio

На российском вторичном рынке среди всех Kia Rio чаще всего встречаются модели третьего поколения, которые имеют ряд серьезных недостатков. Об этом журналу «За рулем» рассказал автоэксперт Сергей Зиновьев.

«Самая болезненная тема у Hyundai и Kia – моторы. Виной этому склонности к образованию задиров в цилиндрах <...> Чаще всего в образовании задиров обвиняют керамическую крошку из нейтрализатора, которую засасывает в камеру сгорания», — заявил он.

Также среди недостатков модели специалист назвал пятиступенчатую МКП M5CF1 с низким ресурсом подшипников и шестерен. У шестиступенчатой M6CF1 тем временем часто возникают течи. Также подвеска Rio не отличается выдающейся стойкостью, добавил Зиновьев. Среди менее значительных минусов модели автоэксперт назвал то, что на дорестайлинговых версиях зеркала заднего вида могут треснуть при включенном обогреве.

До этого россиянам рассказали, что существует ряд автомобилей, которые чаще других попадают в перекупы. В модельной линейке самыми популярными машинами стали Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Также востребована и марка Renault. В топ-5 автобрендов попали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

Ранее стало известно, какая популярная модель Lada впервые вошла в число самых угоняемых авто в России.