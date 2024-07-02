Названы шесть популярных в РФ кроссоверов с проблемными коробками передач

Владельцы целого ряда популярных в России кроссоверов сталкиваются с проблемами, связанными с работой коробки передач. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

«Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов выпуска часто страдает от неисправностей трансмиссии. Особенно уязвима модель 722.6 — при повышенных нагрузках возникают проблемы с электронным блоком управления. Несвоевременная замена масла приводит к выходу из строя соленоидов», — отметил автоэксперт.

Также в антирейтинг специалист включил Nissan X-Trail с трансмиссией Jatco JF613Е, которая плохо переносит агрессивный стиль вождения и экстремальные условия эксплуатации. Коробка сможет выдержать 250 тыс. км при бережном обращении. По словам Антюфьева, ее слабым местом является недолговечный гидроблок с соленоидами.

Автоэксперт добавил, что Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой коробкой 09М также требователен к обслуживанию. Антюфьев посоветовал сменить имеющийся теплообменник на эффективный наружный радиатор.

В список также попали Chevrolet и Opel с коробкой 6T30. Специалист предостерег от покупки этих моделей на «вторичке», особенно если они имеют 1,8-литровый двигатель. По его словам, коробка часто перегревается. Пробег составляет не более 250 тыс. км. Также Антюфьев порекомендовал проявить осторожность при покупке Nissan с АКП Jatco JR507E. Эти коробки могут не пережить агрессивную езду и бездорожье.

До этого россиянам назвали самые дешевые в обслуживании китайские машины. В список попали автомобили марок Haval, Chery и Geely. Средние чеки тройки китайских брендов практически одинаковые — около 7 тысяч рублей.

При этом, согласно исследованию компании, лидером по числу заездов в сервис по итогам пяти месяцев 2024 года стали автомобили Chery Tiggo, на втором месте — Lifan X60, на третьем — Haval F7. За ними следуют Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

Ранее кроссовер Geely Atlas Pro вышел на российский рынок под именем Belgee X70.