Цена Lada Largus ижевской сборки в Белоруссии оказалась ниже, чем в России

В Белоруссии начались продажи автомобилей Lada Largus, производство которых возобновлено на заводе в Ижевске. При этом на белорусском рынке автомобиль продается дешевле, чем в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

В частности, пассажирский универсал предлагается белорусским покупателям за 52,2 тыс. белорусских рублей (1,42 млн российских рублей). В России тот же универсал стоит минимум 1,66 млн рублей. В такую сумму оценены базовые версии автомобиля с мотором 1.6 мощностью 90 л.с., механической пятиступенчатой трансмиссией и передним приводом. На белорусском рынке в наличии есть автомобили только с этим силовым агрегатом.

Производство автомобилей Lada Largus в Ижевске было возобновлено в мае 2024 года. На конвейер встали универсалы и фургоны с бензиновыми моторами. Церемония перезапуска производства, в ходе которой были выпущены первые электрические Largus, состоялась в конце 2023-го.

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