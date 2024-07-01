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Стало известно, как будет выглядеть самый доступный электромобиль BMW

Motor.ru смоделировал внешность самого дешевого электрического BMW

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Motor.ru

Издание Motor.ru опубликовало изображения-рендеры, на которых представлена предполагаемая внешность бюджетного электрокара BMW i1, разработку которого ведет немецкий автоконцерн.

На изображениях, созданных дизайнером Никитой Чуйко на основе имеющейся информации о новых разработках BMW, показан пятидверный компактный хетчбэк с решеткой радиатора в виде фирменных «ноздрей» BMW, растянутых по ширине передней панели. Дизайнер предположил, что оформление передней части машины, продемонстрированное BMW на концептуальном седане BMW Vision Neue Klasse, станет общим для всей модельной линейки недорогих электрокаров.

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Motor.ru

У изображенного художником хетчбэка тот же лаконичный дизайн боковин, но линия остекления выполнена иначе, чем на среднеразмерном седане.

Дизайн задней части i1, вероятно, будет близко к кроссоверу Vision Neue Klasse X, предположил Никита Чуйко.

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