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В Киргизии микроавтобус с пассажирами, унесенный водой в канале, попал на видео

Под Бишкеком сняли на видео микроавтобус с пассажирами, который уплыл по каналу

В Киргизии микроавтобус с пассажирами упал в канал, где его унесло мощным потоком воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Инцидент произошел недалеко от столицы страны, города Бишкека. Унесенная потоком воды маршрутка остановилась после того, как уперлась крышей в пролет моста. Очевидцы сообщили, что водителю и пассажирам удалось выбраться из затопленного микроавтобуса через люк в крыше. Всем, кто ехал в нем, удалось выжить. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На кадрах видно, что передняя часть белого микроавтобуса оказалась под пролетом пешеходного моста. На его крышу забрался один из очевидцев, который заглянул в люк.

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