Перечислены автомобили, которые подешевели в России в июне

В июне 2024 года на российском рынке снизились цены на новые автомобили в шести комплектациях, еще 17 версий новых машин подорожали. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Снизились цены на 6 комплектаций марок Lada, BAIC, Forthing, Hongqi. Снижение цен составило от 0,5% до 37,6%. Цены на 17 комплектаций марок Changan, Geely, Lada, УАЗ, «Москвич» в июне выросли. Рост цен составил от 0,1% до 4,1%», — отмечается в исследовании.

Наибольший рост цены, более чем на 4%, отмечен у Lada Granta в исполнении Comfort'24 Plus. Эта версия после подорожания стоит 1,28 млн рублей. Сильнее всего подешевел седан Hongqi H5: в версии Comfort его цена снизилась более чем на 37%, а в более дорогом исполнении Deluxe — на 34%. После снижения цены эти версии стоят 3 и 3,3 млн рублей соответственно.

Ранее стало известно, какие китайские автомобили обходятся россиянам в обслуживании дешевле всего.