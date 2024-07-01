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Россиянам назвали самые дешевые в обслуживании китайские машины

Fit Service: Haval и Chery дешевле всего обходятся россиянам в ремонте

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Среди китайских автомобилей в России самыми экономичными по сумме среднего чека за ремонт и обслуживание в январе-мае 2024 года стали машины марок Haval, Chery и Geely. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.

«Средние чеки первой тройки китайских марок практически одинаковые — около 7 тысяч рублей. Это можно объяснить активностью данных брендов на российском рынке. То есть объемы продаж Chery, Geely и Haval значительно выросли за последние два года», — пояснила изданию директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

Согласно исследованию компании, лидером по числу заездов в сервис по итогам пяти месяцев 2024 года стали автомобили Chery Tiggo, на втором месте — Lifan X60, на третьем — Haval F7. За ними следуют Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

Средний чек за ремонт автомобиля Haval в январе-мае 2024 года составил 6,8 тыс. рублей, для Chery — 6,9 тыс. рублей, для Geely — 7,1 тыс. рублей. Для автомобилей марки Lifan средний чек за визит в сервис превысил 9 тыс. рублей, а для Great Wall — 15,7 тыс. рублей.

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