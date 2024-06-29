Движение по Крымскому мосту восстановили

Проезд по Крымскому мосту вновь доступен для российских водителей. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.

Отмечается, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам на данный момент нет.

До этого сообщалось, что Крымский мост перекрыли. Проезд был недоступен пять минут.

Утром в субботу, 29 июня, Крымский мост был перекрыт около часа.

Накануне днем сообщалось, что более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра при этом не было.

Ранее в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.