Крымский мост перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

О причинах перекрытия движения не сообщается.

Утром в субботу, 29 июня, Крымский мост был перекрыт около часа.

Накануне днем сообщалось, что более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра при этом не было.

Представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее МКАД парализовало из-за жесткого ДТП.