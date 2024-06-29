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МКАД парализовало из-за жесткого ДТП

На МКАД из-за ДТП с мотоциклом парализовало движение на два километра

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Алексей Филиппов/РИА Новости

На МКАД из-за ДТП оказалось затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 91 км МКАД (в районе съезда №91) столкнулись мотоцикл и автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе предупредили, что движение оказалось затруднено на два километра. В ведомстве посоветовали искать альтернативные пути.

До этого на юге-востоке Москвы произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на улице Полбина в районе дома 46. В результате аварии оказалось затруднено движение на 1,4-м км в сторону области. Проехать можно было только по одной полосе, в Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

Ранее московских водителей предупредили о грозе и ливне.

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