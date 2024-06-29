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Россиянам рассказали, как получить 50 тысяч рублей за пустую коробку от машинки

В РФ за пустую коробку от игрушечной машинки стало реально получить 50 тыс. рублей

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Depositphotos

В России некоторые продавцы предлагают приобрести пустую коробку от коллекционной машинки за 50 тыс. рублей. Об этом сообщает группа «Каталог моделей машинок СССР в масштабе 1:43» в соцсети «ВКонтакте».

«Оригинальные коробки 70-х годов сегодня стоят от 7 тыс. до 50 тыс. руб. за штуку. Такой бюджет есть не у всех», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди коллекционеров высоко ценятся коробки без повреждений. Например, за оригинал рисованной коробки под «Москвич» сейчас можно выручить до 16 тыс. рублей. При этом за первые упаковки масштабных копий «Москвичей» 1973-1975 годов реально получить 50 тыс. рублей.

До этого стало известно, что розовая Lada Vesta не помогла мужчине завоевать расположение возлюбленной. В результате машина оказалась выставлена на продажу. «Lada Vesta в трех действиях. Эпизод первый: «С 8 марта любимая!» Эпизод второй: автосервис. Эпизод третий: на доске продаж», - писали в СМИ. Розовую Lada Vesta предлагалось приобрести на онлайн-площадке «Авито» за 1,58 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно спать в машине.

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