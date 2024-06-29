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Московских водителей предупредили о грозе и ливне

Дептранс Москвы призвал водителей к осторожности из-за грозы и дождя 29 июня

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Shutterstock

В Москве 29 июня ожидается дождь, сильный ветер и гроза. Столичный Дептранс призвал водителей быть осторожными.

«В городе местами идет дождь — не отвлекайтесь на телефон во время движения <...> Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в публикации.

Также в ведомстве посоветовали не оставлять машины вблизи деревьев и шатких конструкций.

До этого на юге-востоке Москвы произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Машины столкнулись на улице Полбина в районе дома 46. На месте работают оперативные службы. В результате аварии оказалось затруднено движение на 1,4-м км в сторону области. Проехать можно только по одной полосе, в Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что владелец BMW получил от компании $2 млн за отрезанный дверью палец.

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