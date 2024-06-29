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Владелец BMW получил от компании $2 млн за отрезанный дверью палец

Владелец BMW в США получил $2 млн компенсации за оторванный дверью палец

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Shutterstock

В США житель острова Лонг-Айленд получил $1,9 млн компенсации после того, как ему отрезало палец дверью BMW. Об этом сообщает The New York Post.

Решение о выплате компенсации вынес суд присяжных. 68-летний Годвин Боатенг, который потерял палец из-за своей BMW, был «в восторге» от их решения. По его словам, почти 10 лет назад дверь автомобиля отрезала ему большой палец. Он приехал с больницу с оторванной фалангой, пришить ее было уже невозможно. В ходе расследования выяснилось, что по всему миру из-за плавного закрытия дверей машины пострадали десятки человек.

До этого в подмосковном городе Ивантеевке автомобиль ДПС рухнул на голову сотрудника во время показательных выступлений. Отмечается, что мероприятие проходило в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. На нем выступала пилотажная группа «Каскад». На опубликованных кадрах видно, как автомобиль ДПС маневрирует на двух колесах. Машина должна была проехать над сотрудником, который лежит на земле, но вместо этого опустилась и придавила колесом его голову.

Ранее на Красной площади произошло серьезное ДТП.

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