На подходах к Крымскому мосту скопились очереди из автомобилей

В очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани находятся 240 транспортных средств. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

По состоянию на 8:00 мск, в очереди со стороны Керчи находятся 360 транспортных средств. Время ожидания составляет более часа.

До этого Крымский мост был перекрыт около часа.

Днем 28 июня сообщалось, что более 400 автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи. Очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра при этом не было.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее в ГД ответили на заявление Украины о военном значении Крымского моста.