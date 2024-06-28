Мэр Алатыря уволился после вождения с девушкой на коленях

Мэр Алатыря Павел Аринин принял решение об увольнении после поездки на авто с девушкой на коленях и штрафа за непристегнутый ремень. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«После того, как фото нарушения Аринина попало в сеть, мэр написал заявление об уходе, а сегодня его решение поддержали местные депутаты», — говорится в публикации.

15 июня стало известно, что в районе города Чебоксары камера наблюдения зафиксировала нарушение со стороны главы администрации Алатыря Павла Аринина, который ехал со спутницей и не пристегнул ремень безопасности. На первом снимке видно, что девушка, сидящая на переднем сиденье, прижимается вплотную к водителю. Спустя полторы минуты девушка облокачивается верхней частью тела на ноги мужчины.

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