Врач объяснил, почему водители впадают в дорожный гипноз

Водители, страдающие от хронической усталости и недосыпа, могут быть так же опасны на дорогах, как и нетрезвые. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова.

«Хроническая усталость может приводить к дорожному гипнозу. Водитель впадает в такое состояние из-за длительной поездки и монотонного вождения. В подобной обстановке мысли склонны блуждать. Поэтому после поездки человек даже не может вспомнить, что происходило во время вождения. Дорожный гипноз опасен тем, что из-за него легко потерять концентрацию», — отметила врач.

Также уставший водитель может впадать в микросон, который длится от 0,5 до 30 секунд, что часто приводит к ДТП. Кроме того, недосып увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, добавила специалист.

При наличии симптомов Гапонова посоветовала обратиться ко врачу. По ее словам, водителям лучше отказаться от поездок в то время дня, когда они обычно спят. Врач добавила, что не менее важно научиться распознавать собственные признаки сонливости и делать частые перерывы во время длительных поездок, хотя раз в два часа.

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