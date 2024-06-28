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Служебная машина упала на инспектора ГИБДД в ходе показательных выступлений

В Подмосковье служебное авто упало на гаишника во время показательных выступлений

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Телеграм-канал «Mash»

В подмосковном городе Ивантеевке автомобиль ДПС рухнул на голову сотрудника во время показательных выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Во время выпускного выступления машина придавила сотрудника. Он выжил благодаря шлему — мужчину госпитализировали, сейчас он под наблюдением медиков», — говорится в публикации.

Отмечается, что мероприятие проходило в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. На нем выступала пилотажная группа «Каскад».

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль ДПС маневрирует на двух колесах. Машина должна была проехать над сотрудником, который лежит на земле, но вместо этого опустилась и придавила колесом его голову.

До этого солист филармонии в Челябинске покусал инспектора ДПС, чтобы уйти от погони и не платить штраф. Против него возбудили уголовное дело. В прокуратуре рассказали, что инспекторы ДПС остановили машину солиста в деревне под названием Верхние Караси из-за неисправности ТС. Однако вокалист решил скрыться и в ходе попытки задержания укусил одного сотрудника, а другого ударил по ноге.

Ранее подмосковный дрифтер влетел в самокатчика и попытался откупиться.

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