Автоэксперт об отмене ОСАГО: радость может очень быстро закончиться

Исключение ОСАГО из списка обязательных документов больше всего оценят владельцы автомобилей, которые не используют их по назначению, считает автоэксперт Владимир Сажин. Для обычной езды на машине полис в любом случае нужен, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей.

Нововведение Сажин назвал подарком для тех, кто использует автомобиль для ретро-парадов раз в год, а не постоянно. При постановке на учет такой машины полис действительно не нужен, но услугу навязывают, объяснил он.

Однако отказ от требований оформлять ОСАГО приведет к тому, что многие водители поддадутся соблазну ездить без полиса, что может быть опасно, добавил автоэксперт.

«Вся радость жизни может быстро закончиться, если, в особенности, это начинающий водитель в свою первую же поездку попадет в ДТП», — заключил он.

Напомним, законопроект, который подразумевает исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто в ГАИ, Госдума приняла 25 июня. Новый закон будет распространяться как на постановку машины на государственный учет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.

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