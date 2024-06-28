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Автоэксперт об отмене ОСАГО: радость может очень быстро закончиться

Автоэксперт Сажин: отмена ОСАГО выгодна только некоторым водителям

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Исключение ОСАГО из списка обязательных документов больше всего оценят владельцы автомобилей, которые не используют их по назначению, считает автоэксперт Владимир Сажин. Для обычной езды на машине полис в любом случае нужен, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей.

Нововведение Сажин назвал подарком для тех, кто использует автомобиль для ретро-парадов раз в год, а не постоянно. При постановке на учет такой машины полис действительно не нужен, но услугу навязывают, объяснил он.

Однако отказ от требований оформлять ОСАГО приведет к тому, что многие водители поддадутся соблазну ездить без полиса, что может быть опасно, добавил автоэксперт.

«Вся радость жизни может быстро закончиться, если, в особенности, это начинающий водитель в свою первую же поездку попадет в ДТП», — заключил он.

Напомним, законопроект, который подразумевает исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто в ГАИ, Госдума приняла 25 июня. Новый закон будет распространяться как на постановку машины на государственный учет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.

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