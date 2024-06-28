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Названы 12 китайских авто, на которые пересели госслужбы РФ

Motor назвал 12 китайских автомобилей, на которые пересели госслужбы России

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Haval

За последнее время российские госслужбы стали активно пересаживаться на китайские автомобили. Об этих машинах рассказал портал Motor.ru.

Во-первых, гаражи Госавтоинспекции пополнились автомобилями Haval F7, которые собрали в Туле. Во-вторых, Минобороны и МИД закупили внедорожник той же марки — H9. Тем временем сотрудники МЧС отдали предпочтение Haval Dargo X и Jolion.

Одна из самых популярных моделей среди госслужб — это Tank 500, который стал заменой Toyota Land Cruiser 300. Его покупают ФСО, ФСБ, МВД и МЧС. Издание отмечает, что ФСО, помимо прочего, обзавелась PHEV-версией минивэна Voyah Dream. А вот мэрия Чебоксар закупила четыре электрических Evolute i-Pro.

Также стало известно, что в парке у Росгвардии и МЧС появился Chery Arrizo 8, а в Генштабе — Hongqi H9. ФСБ, в свою очередь, обзавелась Exeed VX, а ФСО — GAC GS8. А вот Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова, который входит во Всероссийскую службу медицины катастроф, решил приобрести GAC GN8.

До этого китайская компания Hongqi запустила продажи кроссовера HS3 стоимостью 4-4,6 млн рублей в России. Новинку показали на пресс-конференции производителя в Москве. На рынок РФ модель поступила в двух комплектациях. На выбор предлагаются версии с 1,5-литровым двигателем на 156 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним приводом или с двухлитровым мотором на 245 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Ранее западные СМИ нашли в российских автомобилях Aurus детали из Южной Кореи.

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