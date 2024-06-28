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Раскрыт топ-5 автомобилей, которые выбирают перекупы

Автоэксперт Васильев назвал пять автомобилей, которые выбирают перекупы

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Depositphotos

Существует ряд автомобилей, которые чаще других попадают в перекупы. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

«Вообще для перекупа идеальный автомобиль выглядит довольно просто. Его можно легко и дешево купить, чуть подлатать, а затем быстро и дорого продать. Так что если подходить к вопросу с этой точки зрения, то по брендам топ-5 выглядит довольно традиционно: Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan», — отметил он.

При этом автоэксперт подчеркнул, что в модельной линейке картина другая — в этом списке самыми популярными авто среди перекупов стали Lada 2107, Lada 2114, Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus. Также востребована и марка Renault, добавил Васильев.

До этого россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авто. В ГК «Автодом» заявили, что на фоне насыщения рынка клиенты могут получить солидные скидки на машины из Поднебесной. Их размер варьируется от 50 тыс. до 400 тыс. рублей. В компании напомнили, что в мае этого года скидки на машины Geely, Chery и Haval составляли 5-9%. Помимо уже предложенных скидок, клиенты могут воспользоваться опцией trade in или приобрести автомобиль в кредит по партнерским программам, добавили в «Автодоме».

Ранее сообщалось, что в России китайские машины решили продавать на аукционах.

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