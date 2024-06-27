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В России кроссовер Jetour обзаведется новой версией

В России кроссовер Jetour T2 станет доступен в новой модификации осенью

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Jetour

В России в конце осени поступит в продажу новая модификация кроссовера Jetour T2. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источники.

По их данным, новую версию автомобиля оснастят 8-ступенчатым «автоматом» с гидротрансформатором Chery, которым известен по Exeed TXL и Chery Arrizo 8. Пока в РФ к покупке доступна только версия Jetour T2 с 7-ступенчатым «роботом».

Также в сентябре в России ожидается дебют компактного кроссовера X50 с 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Затем на рынке появится кроссовер X70, а также полноприводные модификации Jetour X90 Plus и Dashing.

В марте на российском рынке представили кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн руб. Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.

Ранее были названы минусы китайского кроссовера Jetour Dashing.

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