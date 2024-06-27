Солист филармонии покусал гаишника, чтобы уйти от погони в российском регионе

Солист филармонии в Челябинске покусал инспектора ДПС, чтобы уйти от погони и не платить штраф. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

«Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении солиста-вокалиста Челябинской филармонии, обвиняемого по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)», — заявили в пресс-службе ведомства.

По их словам, инспекторы ДПС остановили машину солиста в деревне под названием Верхние Караси из-за неисправности ТС. Однако вокалист решил скрыться и в ходе попытки задержания укусил одного сотрудника, а другого ударил по ноге.

До этого сообщалось, что в Подмосковье водитель внедорожника выехал на встречную полосу, сбил девушку на электросамокате и попытался откупиться. В результате столкновения пользовательница СИМ отлетела от машины и ударилась головой об асфальт. Пострадавшая утверждает, что перед потерей сознания она услышала, что родственники виновника ДТП пытались договориться замять дело. Впоследствии они пришли к девушке в палату и предложили ей 50 тыс. рублей.

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