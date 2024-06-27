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Подмосковный дрифтер влетел в самокатчика и попытался откупиться

Baza: в Подмосковье виновник ДТП с самокатом попытался откупиться деньгами

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Телеграм-канал »Baza»

В Подмосковье водитель внедорожника выехал на встречную полосу, сбил девушку на электросамокате и попытался откупиться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«16 июня в Видном Карина ехала на самокате по своей полосе, как вдруг ее снес внедорожник — девушка отлетела от машины и ударилась головой об асфальт», — говорится в публикации.

Пострадавшая утверждает, что перед потерей сознания она услышала, что родственники виновника ДТП пытались договориться замять дело. Впоследствии они пришли к девушке в палату и предложили 50 тыс. рублей, чтобы она не написала заявление. Однако Карина отказалась. По ее словам, от водителя пахло алкоголем, но результаты медосвидетельствования отказываются предоставлять ее адвокату.

До этого россиянам объяснили, в каком случае они могут покинуть место ДТП. По словам автоюристов, уехать с места аварии можно ради того, чтобы отвести пострадавшего в больницу, но только при условии, что в конкретной местности с ограниченными возможностями карет скорой помощи. Однако даже в этом случае сначала нужно связаться с дежурной частью и сообщить о ДТП.

Ранее друг рассказал о финансах водителя упавшей с парковки BMW в Краснодаре.

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