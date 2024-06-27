Автоюрист назвал шесть фраз, которые злят инспекторов ГАИ

В общении с сотрудниками ДПС многие водители допускают ошибки, которые могут негативно сказаться на итогах беседы. Об этом журналу «За рулем» рассказала юрист Правового центра «Человек и закон» Елизавета Владимирова.

Во-первых, эксперт посоветовала автомобилистам отказаться от фразы «Давайте ваш протокол… или постановление... что у вас там». Таким образом водитель покажет, что не разбирается в элементарном вопросе и не сможет защитить свои права при необходимости, пояснила Владимирова. Также можно спровоцировать конфликт фразой «Да вы вообще знаете, кого остановили?» По словам юриста, нередко такие попытки надавить на сотрудника ГАИ приводят к полной проверке авто.

Кроме того, водителю не стоит говорить инспектору, что он очень спешит. При худшем сценарии недобросовестный гаишник может обернуть ситуацию в свою пользу — например, предложив подписать отказ от медосвидетельствования. В итоге водитель рискует лишиться прав. Также Владимирова посоветовала автомобилистам не пытаться давить на жалость инспектора, говоря, что лишь недавно получили удостоверение.

Стоит остерегаться и фразы «Вам лучше знать, как это все у вас там оформляется» — таким образом водитель ставит себя под угрозу, отметила юрист. По ее словам, всегда есть риск попасть на нечестного инспектора. В заключении Владимирова рекомендовала не просить гаишников предъявлять ориентировку, потому что по закону они этого делать не обязаны.

До этого россиянам объяснили, в каком случае они могут покинуть место ДТП. По словам автоюристов, уехать с места аварии можно ради того, чтобы отвезти пострадавшего в больницу, но только при условии, что в конкретной местности ограничены возможности для карет скорой помощи. Однако даже в этом случае сначала нужно связаться с дежурной частью и сообщить о ДТП.

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