Стало известно, нужно ли ставить электросамокаты с номерами на учет в ГАИ

На сегодняшний день электросамокаты с номерами нет необходимости ставить на учет в ГАИ. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

«Новшество с номерными знаками – личная инициатива операторов проката. Идея в том, чтобы можно было идентифицировать клиента-нарушителя, сопоставив конкретный самокат с временем арендной ­сессии и, следовательно, с пользователем. Наказать скрывшегося «водителя» без участия оператора ­невозможно», — пояснил он.

Милешкин добавил, что санкции в отношении пользователей СИМ применяет сама компания в рамках предусмотренного договора. Также к ней могут обратиться сотрудники полиции. Автоэксперт подчеркнул, что пока для управления СИМ не нужны водительские права, камеры также не фиксирует правонарушения.

До этого россиянам объяснили, в каком случае они могут покинуть место ДТП. По словам автотуристов, уехать с места аварии можно ради того, чтобы отвести пострадавшего в больницу, но только при условии, что в конкретной местности с ограниченными возможностями карет скорой помощи. Однако даже в этом случае сначала нужно связаться с дежурной частью и сообщить о ДТП.

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