Россиянам объяснили, в каком случае они могут покинуть место ДТП

Уехать с места ДТП ради того, чтобы отвести пострадавшего в больницу, можно лишь в местности с ограниченными возможностями карет скорой помощи. Однако даже в этом случае сначала нужно связаться с дежурной частью и сообщить об аварии, объяснил автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей.

В Верховном суде РФ до этого сообщили, что водитель может покинуть место ДТП в случае, когда оказывает помощь пострадавшему в госпитализации и нет другого способа довезти травмированного до медучреждения. Эксперт призвал разъяснить все нюансы этого допущения.

«Если произошло какое-то серьезное ДТП, то мы вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и, соответственно, скорую помощь. Причем скорая у нас в приоритете, поскольку только медики обладают знаниями о том, как перевозить «тяжелого» пострадавшего человека», — подчеркнул юрист, добавив, что до больницы «скорая» в любом случае доедет быстрее.

При попытке отвести самостоятельно пострадавшего в больницу водитель может ему навредить. Такой вариант возможен лишь в случае, если авария случилась далеко от населенных пунктов. В этом случае нужно сообщить в дежурную часть о ДТП, а после доставки пострадавшего в больницу вернуться на место аварии и зафиксировать произошедшее с сотрудниками ДПС.

«Если же водитель никуда не позвонил, не сообщил о ДТП и просто уехал — это уже будет считаться скрытием с места аварии», — объяснил Славнов.

Допущением уезжать ради спасения жертв аварии могут воспользоваться недобросовестные водители, поэтому лучше такую меру не распространять, заключил автоюрист.

Россиянам ранее назвали самое безопасное место в автомобиле при ДТП.