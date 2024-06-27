Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, в каком случае они могут покинуть место ДТП

Автоюрист Славнов: место ДТП водитель может покинуть только в некоторых случаях

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Уехать с места ДТП ради того, чтобы отвести пострадавшего в больницу, можно лишь в местности с ограниченными возможностями карет скорой помощи. Однако даже в этом случае сначала нужно связаться с дежурной частью и сообщить об аварии, объяснил автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей.

В Верховном суде РФ до этого сообщили, что водитель может покинуть место ДТП в случае, когда оказывает помощь пострадавшему в госпитализации и нет другого способа довезти травмированного до медучреждения. Эксперт призвал разъяснить все нюансы этого допущения.

«Если произошло какое-то серьезное ДТП, то мы вызываем сотрудников дорожно-патрульной службы и, соответственно, скорую помощь. Причем скорая у нас в приоритете, поскольку только медики обладают знаниями о том, как перевозить «тяжелого» пострадавшего человека», — подчеркнул юрист, добавив, что до больницы «скорая» в любом случае доедет быстрее.

При попытке отвести самостоятельно пострадавшего в больницу водитель может ему навредить. Такой вариант возможен лишь в случае, если авария случилась далеко от населенных пунктов. В этом случае нужно сообщить в дежурную часть о ДТП, а после доставки пострадавшего в больницу вернуться на место аварии и зафиксировать произошедшее с сотрудниками ДПС.

«Если же водитель никуда не позвонил, не сообщил о ДТП и просто уехал — это уже будет считаться скрытием с места аварии», — объяснил Славнов.

Допущением уезжать ради спасения жертв аварии могут воспользоваться недобросовестные водители, поэтому лучше такую меру не распространять, заключил автоюрист.

Россиянам ранее назвали самое безопасное место в автомобиле при ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами