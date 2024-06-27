Друг подтвердил смену имени водителя BMW, упавшей с парковки в Краснодаре

Водитель BMW, который упал вместе с возлюбленной и ребенком с многоэтажной парковки в Краснодаре, сменил имя во время студенчества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга мужчины.

«Он менял имя в университетское время. Был Роман Захарович Бутенко. То есть он изначально был, как есть сейчас, — Рафаэль», — пояснил он.

До этого СМИ выяснили, что водитель BMW, вероятно, менял имя — это видно по его номеру ИНН. Так, Аракельян Рафаэль Рубенович прежде имел имя Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», где лечили от наркомании, алкоголизма и лудомании. С 2016 по 2021 год бизнесмен занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Инцидент произошел 25 июня, в ТЦ «Галерея». Автомобиль марки BMW с мужчиной, женщиной и ребенком внутри вылетел с парковки на третьем этаже. Прибывшие на место медики спасти их не смогли. По словам знакомого водителя, мужчина мог не успеть сориентироваться после резкого подъема.

Ранее стали известны новые подробности о водителе упавшей с парковки BMW в Краснодаре.