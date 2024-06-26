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На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

В сообщении призвали всех находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Днем 23 июня 592 автомобиля скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. После этого движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук заявил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев от партии «Родина» заявил, что Вооруженным силам Украины и спецслужбам страны будет непросто совершить атаку на Крымский мост.

Ранее дрон-разведчик США засекли неподалеку от Крымского моста.

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