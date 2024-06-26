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Водителям назвали три полезных упражнения за рулем

Тренер Симкин назвал три упражнения, которые можно делать прямо за рулем

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Depositphotos

Водители, попавшие в длинную пробку, могут потратить это время с пользой для здоровья, выполнив несколько простых упражнений, которые улучшат их концентрацию. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

«Самая большая проблема заключается в том, что долгое нахождение водителя за рулем приводит к нарушению кровообращения. Если автомобилист, к примеру, стоит в пробке, то я бы рекомендовал потратить это время на физические упражнения. Первое из них — мощные подъемы стопы на носок. Благодаря этому водитель сможет покачать икроножные мышцы и разогнать кровь. В идеале нужно сделать 20-30 быстрых повторений», — отметил тренер.

Второе упражнение, которое можно сделать прямо за рулем — это вакуум живота. Для этого нужно максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Это упражнение протонизирует мышцы кора, пояснил Симкин.

Еще одним эффективным упражнением тренер назвал максимальное надувание щек. Он пояснил, что при этом нужно задержать дыхание и продержать лицо в таком состоянии до ощущения боли. После этого следует резко выдохнуть. Упражнение нужно повторить три-четыре раза. По словам Симкина, оно положительно влияет на концентрацию водителя.

«Также можно положить в машину минимальное оборудование — например, кистевой эспандер. Даже такая минимальная нагрузка будет эффективно качать кровь в организме. На каждую руку достаточно по 15 повторений», — подытожил Симкин.

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