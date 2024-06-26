Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В упавшем с краснодарской парковки BMW беременная женщина была вместе с любовником

Baza: в упавшем с парковки BMW беременная женщина была вместе с любовником

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

В автомобиле BMW, который упал с 3-го этажа парковки в Краснодаре, беременная женщина находилась вместе с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В BMW, упавшей с парковки ТЦ в Краснодаре, находились 37-летний Рафаэль, Екатерина и ее 10-летний сын Дима. Девушка была на четвертом месяце беременности от Рафаэля, при этом она 10 лет была в браке с другим мужчиной», — говорится в публикации.

Отмечается, что законный супруг женщины Алексей узнал об измене возлюбленной за два дня до трагедии. Рафаэль же был другом их семьи, с которым пара познакомилась три года назад. Алексей, узнав об измене, решил расстаться с Екатериной. По его словам, Рафаэль был очень вспыльчивым и мог намеренно устроить аварию в ходе конфликта. Эту версию проверяет следствие.

Инцидент произошел 25 июня, в ТЦ «Галерея». Автомобиль марки BMW с мужчиной, женщиной и ребенком внутри вылетел с парковки на третьем этаже. Прибывшие на место медики спасти их не смогли. По словам знакомого водителя, мужчина мог не успеть сориентироваться после резкого подъема.

До этого СМИ сообщали о том, что водитель мог поменять имя. Исходя из документации, которая оказалась в распоряжении журналистов, ранее у мужчины было имя Роман Бутенко. У него был свой центр, который помогал людям, пристрастившимся к наркотикам или алкоголю, избавиться от зависимости.

Ранее в Петербурге гаишники устроили погоню со стрельбой за «Газелью» и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами