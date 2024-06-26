Водителям рассказали, что будет с автомобилем при нажатии кнопки Start-Stop

Последствия нажатия кнопки Start-Stop в автомобиле во время движения могут быть непредсказуемыми. Об этом «Российской газете» рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

«Чтобы кнопка сработала, необходимо нажать педаль тормоза. Если в этот момент тормозить, то очевидно, что при нажатии кнопки автомобиль заглохнет. Как правило, на современных машинах устанавливаются всевозможные защиты от случайных нажатий», — отметил он.

В связи с этим нажатие кнопки на скорости может ни к чему не привести, добавил Пономарев. Однако все зависит от конкретной модели авто. По словам автоэксперта, после нажатия кнопки защита может дать сбой, в результате чего заглохнет мотор, прекратит работать усилитель руля и вакуумный усилитель тормозов. В итоге водитель рискует потерять управление. Но при этом электронный блок управления (ЭБУ), вероятно, не включит режим «паркинг» и машина будет двигаться дальше по инерции.

До этого россиянам рассказали, как не сломать двигатель в жару. По словам экспертов, мотор автомобиля при движении в такую погоду может сильнее расходовать масло, поэтому нужно регулярно проверять его уровень. Также нужно следить за объемом охлаждающей жидкости, которая предотвращает перегрев двигателя. Кроме того, особое внимание необходимо уделить чистоте радиаторов.

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