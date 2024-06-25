Верховный суд РФ пояснил, когда водитель может покинуть место ДТП

В Верховном суде РФ пояснили, что водитель может покинуть место ДТП в случае, когда оказывает помощь пострадавшему в госпитализации и нет другого способа довезти травмированного до медучреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановления инстанции.

Отмечается, что нарушение правил дорожного движения действует, когда водитель оставляет место ДТП без необходимости, например когда была возможность доставить пострадавшего в больницу на попутном транспорте.

Также, если водитель покинул место преступления, заведомо оставляя пострадавшего в опасности, его действия подпадают под статью об оставлении места ДТП.

До этого юрист Telegram-канала «Юризм» Илья Афанасьев объяснил, что страховые компании могут заподозрить инсценировку ДТП ради получения выплат, если авария произошла ночью на отдаленной дороге, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация.

Ранее приморский мотоциклист сбил детей на переходе и сам пришел в полицию.