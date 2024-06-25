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В России упали цены на новые автомобили

В России средний ценник на новые авто опустился ниже 3 млн рублей

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Depositphotos

В мае в России впервые за долгое время упала средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля — она снизилась до 2,8 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат».

По данным агентства, в июле прошлого года средневзвешенная цена авто составляла 3 млн рублей. В течение 10 месяцев она находилась примерно на той же отметке, достигнув максимума в марте (3,9 млн рублей). Однако затем показатель стал снижаться.

Аналитики считают, что падение средневзвешенной стоимости связано с изменением структуры продаж новых «легковушек». Так, за последнее время доля бюджетных авто на рынке выросла, а дорогих и очень дорогих — уменьшилась.

До этого «АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada. Так, седан Granta в комплектации Comfort'24 Plus стал дороже на 50 тыс. рублей. Прибавка составила 4,1% к прежней цене. Лифтбэк Granta в версии Club'24 стал стоить на 30 тыс. рублей дороже (+2,3%).

Между тем внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Comfort'24 подешевел на 7 тыс. рублей (–0,5%). Но в комплектациях Black'24, KHL'24 и Luxe'24 автомобиль подорожал на 23 тыс. рублей (+1,5-1,6%).

Ранее был назван надежный китайский автомобиль за 1,5 млн рублей.

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