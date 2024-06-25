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Столичный экс-прокурор предупредил россиян о мошенниках и затем отдал все деньги аферистам

Baza: московский экс-прокурор Манеркин продал Audi Q7 и отдал деньги мошенникам

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

В Москве бывший прокурор продал Audi Q7 и отдал все деньги (порядка 20 млн рублей) мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Экс-начальнику управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Москвы Евгению Манеркину начали звонить с 13 июня. Преступники представлялись то сотрудниками Мосэнерго, то Роскомнадзором и в конце перешли к Росфинмониторингу», — говорится в публикации.

Мошенники убедили 69-летнего мужчину, что его деньги находятся под угрозой и что их нужно срочно перевести на безопасный счет. Также они сказали экс-прокурору продать принадлежащую ему Audi Q7 и отдать им полученные средства.

Примечательно, что в 2015 году Манеркин давал рекомендации о том, как избежать уловок мошенников.

До этого россиян предостерегли от бесплатного удаления катализатора в авто из-за мошенников. По словам автоэкспертов, зачастую водителям предлагают бесплатно убрать деталь из-за стоимости самого устройства. Дело в том, что при создании каталитического нейтрализатора используются драгоценные металлы. Как правило, стоимость устройства перекрывают затраты на удаление.

Ранее в полиции рассказали, как в России мошенники обманывают таксистов.

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