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Назван надежный китайский автомобиль за 1,5 млн рублей

За рулем: в РФ продают надежный Chery Tiggo 7 Pro с пробегом за 1,5 млн рублей

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Chery

На вторичном рынке в России можно найти надежный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro из Поднебесной за 1,5 млн рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Двигатель SQRE4T15C надежен и применен на множестве моделей концерна, в том числе брендов Jetour, Kaiyi, Exeed и Omoda. Концептуально он нам очень подходит: чугунный блок, распределенный впрыск, приемлет при необходимости АИ-92. Цепной привод ГРМ стойкий – держится свыше 250 тысяч км», — рассказал он.

Зиновьев добавил, что двигатель выдержит 400 тыс. км пробега. А вот вариатор WLY CVT25 гораздо слабее, отметил автоэксперт. По его словам, нередко у агрегата ломаются подшипники и втулки. Также многие вариаторы не доживают до 150 тыс. км пробега без ремонта.

Среди других недостатков Chery Tiggo 7 Pro: неудобный климат-контроль, высокий расход топлива, быстрые отказы АБС и ненадежное лакокрасочное покрытие.

До этого россиянам рассказали о сильных сторонах кроссоверов из Китая. По словам автоэкспертов, самое главное их достоинство – отличная городская динамика за свои деньги. В основном китайские кроссоверы оснащены моторами объемом 1,5 л. «Тяговых характеристик современных «турбополторашек» (и им подобных малообъемников) для динамичного перемещения в городе хватает независимо от типа трансмиссии», — отметили они.

Ранее автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать автомобиль в жару.

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