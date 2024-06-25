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Госдума окончательно одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов

ГД исключила ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который подразумевает исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации авто в ГАИ. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения будут внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ». Автором инициативы выступил глава комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. В ноябре прошлого года проект был принят в первом чтении.

Отмечается, что новый закон будет распространяться как на постановку машины на государственный учет, так и перерегистрацию из-за смены владельца.

Также в рамках закона водителям, желающим продать машину, разрешат сразу снимать авто с учета в ГАИ, а не через 10 суток после обращения.

10 июня RT сообщал, что чтобы снизить стоимость полиса ОСАГО для автомобиля, можно оформить его заблаговременно, выбрать наиболее доступный вариант через сайт-агрегатор либо зарегистрировать автомобиль в регионе с низким территориальным коэффициентом.

Ранее россиянам рассказали, как купить ОСАГО дешевле.

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