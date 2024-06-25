На видео попал момент падения BMW с 3-го этажа парковки в Краснодаре

В сети появилось видео с моментом падения автомобиля BMW с третьего этажа паркинга в Краснодаре. Кадры опубликовал Telegram-канал «Кубань 24».

На видео показано, как иномарка вылетает с многоэтажного паркинга, попутно разрушая ограждения и переворачиваясь. В результате машина приземлилась на крышу и ударилась об асфальт. Проходящие мимо жители успели отбежать от места падения авто.

25 июня краснодарские СМИ сообщили, что с третьего этажа ТЦ «Галерея», где находится парковка, упал автомобиль BMW. Как сообщили Telegram-каналу «Россия.Кубань» в полиции, в салоне были мужчина, женщина и подросток. Предполагается, что водительница перепутала педали. Неравнодушные очевидцы попытались вытащить семью из машины и оказать им первую помощь. Сами же пострадавшие находились в бессознательном состоянии.

Ранее очевидица рассказала о падении машины с третьего этажа в Краснодаре.