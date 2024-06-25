BMW упал с 3-го этажа паркинга в Краснодаре вместе с ребенком и попал на видео

В Краснодаре с третьего этажа парковки в ТЦ «Галерея» упал автомобиль BMW, в котором на тот момент находились три человека, в том числе ребенок. Кадры с место происшествия опубликовал Telegram-канал «Россия. Кубань».

В разбившемся автомобиле находилась семья. В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что среди пострадавших оказался 37-летний местный житель, женщина и ребенок. По словам очевидцев, машина слетела с паркинга из-за того, что женщина за рулем перепутала педали. На данный момент пострадавшие находятся без сознания, им оказывают помощь врачи.

До этого на Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошла тяжелая авария с участием электробуса — машина на полном ходу протаранила мачту уличного освещения, после чего автобус перевернулся.

По данным ГУП «Мосгортранс», перед сменой сотрудник прошел медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха водителя был выполнен.

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