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«Автотор» наладит выпуск собственных автокомпонентов

«Автотор» наладит собственное литейное производство для выпуска автокомпонентов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Калининградский завод «Автотор» запустит собственное производство черного и цветного литья. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал президент компании Денис Пак.

«Что это нам дает? Это позволяет производить собственные компоненты для электродвижения. Я уже говорил — это электродвигатель, редуктор, силовая электроника, гибридные силовые установки», — отметил он.

Кроме того, «Автотор» планирует локализовать производство двигателей внутреннего сгорания для обычных машин. Также Пак не исключил возможность выпуска автоматических коробок передач, рулевых и тормозных систем в будущем.

Президент компании подчеркнул, что автокомпоненты «Автотор» будет производить вместе с партнерами.

До этого стало известно, что первым собственным автомобилем калининградского «Автотора» станет электрический ситикар. Президент компании отметил, что по габаритам новинка будет приближена к А-классу. По словам Пака, модель собираются продавать не только физлицам, но и городским службам.

Ранее сообщалось, что «Автотор» расширит модельный ряд выпускаемых в Калининграде автомобилей.

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