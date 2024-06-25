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«Автотор» раскрыл подробности о своем первом автомобиле

Первым автомобилем «Автотора» станет компактный электрический ситикар

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первым собственным автомобилем калининградского «Автотора» станет электрический ситикар. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал президент компании Денис Пак.

«Работа над собственным электромобилем продолжается. Это компактный ситикар, который планируем выпускать, в том числе, и в версии для маломобильных граждан. Он является нашей собственной разработкой, нашей интеллектуальной собственностью. Безусловно, работаем в партнерстве как с поставщиками автокомпонентов, так и с различными инжиниринговыми компаниями», — пояснил он.

Президент «Автотора» также отметил, что по габаритам новинка будет приближена к А-классу. По его словам, модель собираются продавать не только физлицам.

«Электрокар будет востребован в сегменте B2B, будет логистическая версия, развозная машина, версия для учреждений, социальных служб и так далее», — подытожил Пак.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что «Автотор» планирует выпустить в 2024 году 70 тыс. автомобилей. При этом, по его словам, многое зависит от того, как на предприятии будет налажена работа с китайскими партнерами.

В апреле 2024 года председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов оценивал объем выпуска автомобилей на «Автоторе» в 80-100 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что Geely выведет на рынок новый среднеразмерный кроссовер.

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