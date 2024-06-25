Россиянам назвали пять способов проверить автомобиль на «распил»

При выборе подержанного автомобиля существует риск приобрести «распил», однако его можно распознать в ходе тщательного осмотра машины. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя гендиректора по направлению автомобилей с пробегом компании »Авилон» Романа Титова. По его словам, проверку стоит начать с визуального осмотра кузова.

«На поверхности кузова не должно быть шероховатостей, следов швов, коррозии, вмятин и в целом серьезных повреждений. Места сварки со временем покрываются ржавчиной, и в некоторых случаях их можно определить визуально, без специального оборудования», — отметил он.

Также Титов обратил внимание, что на «распил» может указывать толстый слой краски с использованием шпаклевки.

Второй способ распознать машину, которая была распилена, — это проверка салона авто. Автоэксперт посоветовал тщательно осмотреть состояние обивки и сидений на наличие дефектов и износа. В ходе такой проверки может оказаться, что салон был «перешит».

Также Титов подчеркнул, что перед покупкой следует осмотреть моторный отсек на наличие следов ремонта, протечек масла и антифриза. Не менее важно будет узнать и историю машины (в том числе информацию о предыдущих владельцах), добавил он. В заключении Титов напомнил, что проверить авто сегодня можно с помощью онлайн-маркетплейсов.

До этого россиянам рассказали, как не сломать двигатель в жару. По словам экспертов, мотор автомобиля при движении в такую погоду может сильнее расходовать масло, поэтому нужно регулярно проверять его уровень. Также нужно следить за объемом охлаждающей жидкости, которая предотвращает перегрев двигателя. Кроме того, особое внимание необходимо уделить чистоте радиаторов.

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