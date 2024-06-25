Автоэксперт рассказал, как правильно эксплуатировать автомобиль в жару

Автовладельцам не стоит заправлять полный бак бензина в жаркие дни, потому что из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан или не докрученную крышку бензобака, что повышает риск возникновения пожара. Об этом kp.ru рассказал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Кроме того, он советует накачивать шины в летний период на уровне нижней границы рекомендованной нормы, чтобы улучшить торможение и предотвратить появление эффекта аквапланирования.

«В сильную жару лучше не включать кондиционер сразу как сел в машину, а минуту-другую проехать с открытыми окнами, дать выйти горячему воздуху. И только после этого включать кондиционер — чтобы не было резких перепадов температуры, что вредно влияет на пластик и стекла. Вообще, «кондей» не нужно гонять на предельных режимах, может выйти из строя, да и простудиться недолго», — отметил Родионов.

В случае, если в регионе прогнозируется ливень, специалист советует не парковать автомобиль в низинах, чтобы не утопить его. Если пошел град и нет возможности укрыться, он рекомендует закрыть капот и крышу салонными ковриками.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин до этого говорил, что исправная система кондиционирования поможет защитить себя от жары за рулем во время летнего автопутешествия.

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