На Украине подожгли три автомобиля военных

Неизвестные подожгли три автомобиля военных на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что накануне неизвестные сожгли автомобили военных в Киеве и Полтавской области.

«За вчерашние сутки на Украине зафиксировано еще три случая поджога автомобилей военных», — говорится в сообщении.

Автомобили подожгли в Одессе, Николаеве и Каменском.

До этого сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове силой затащили мужчину в машину, а затем попытались закрыть дверь, несмотря на то, что он выставил ноги. Действия сотрудников ТЦК вызвали крики возмущения среди окружающих.

Также в Одессе объявили в розыск автомобиль, который утром 20 июня «прокатил на капоте» сотрудников ТЦК. По словам очевидцев, водитель попытался уехать, когда его машину окружили военкомы.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.