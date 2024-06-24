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В Пятигорске мужчины танцевали лезгинку на дороге, пока силовики вели бой с террористами в Дагестане

Мэр Пятигорска Ворошилов призвал уголовно наказать мужчин за лезгинку во время терактов

Глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал серьезно наказать людей, которые танцевали лезгинку во время терактов в Дагестане. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера, в день трагичных событий, группа здоровых и полных сил мужчин устроила веселье в центре города. Чему радовались эти люди? Они были задержаны сотрудниками полиции, традиционно извинялись на камеру и понесут, наверное, административное наказание», — написал Ворошилов в посте.

Он надеется, что правоохранительные органы рассмотрят возможность уголовной ответственности для этих людей. По его словам, наказывать за вседозволенность и беспредел надо жестко.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

По данным Следкома, в результате действий террористов несовместимые с жизнью ранения получили 15 силовиков, а также четыре мирных жителя, включая священника РПЦ. Пятерых боевиков удалось ликвидировать.

Кроме того, 23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Ранее в Кремле рассказали, обратится ли Путин к россиянам в связи с терактами в Дагестане.

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