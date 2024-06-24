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Китайская автокомпания Hongqi назвала пять новых моделей для России

Hongqi привезет в Россию пять новых моделей, включая лимузин L1

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FAW Group

Китайский автобренд Hongqi планирует представить до конца 2024 года на российском рынке несколько новинок. Об этом корреспонденту Авто Mail.ru рассказал исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев. Среди моделей — кроссовер HS3 и седан L1.

«HS3 — это кроссовер в компактном сегменте, но он реально большой, эта машина в ближайшее время появится, «лонч» состоится 27-го июня. HS5, HS7 — это полноразмерный семиместный внедорожник — вот весь спектр этих машин появится. И мы надеемся, на следующий год представить большой седан L1», — сказал Савельев.

Собеседник также сообщил, что на российском рынке появится минивэн Hongqi HQ9, сейчас он предлагается с передним приводом и бензиновым двигателем.

До этого стало известно, что бывший завод Mercedes в подмосковном Есипово начнет сборку премиальных автомобилей бренда Exeed (принадлежит концерну Chery) по договору о контрактной сборке.

Так, серийная сборка Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первую партию получат дилеры.

По данным «Автостата», Exeed — самая популярная сейчас премиальная марка в России. По итогам мая продано почти 3,9 тыс. таких автомобилей, объем всего премиального сегмента в последний месяц весны 2024 года аналитики оценили в 11 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что в России появился новый внедорожник Haval H5 за 3,7 млн рублей.

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